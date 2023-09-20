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В Киевской области купили аппараты ИВЛ по завышенной цене: какая сумма ущерба

20 сентября 2023 15:43
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В одной из больниц Киевщины купили аппараты ИВЛ по завышенным ценам
Аппарат ИВЛ. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киевской области закупили аппараты искусственной вентиляции легких для одной из больниц по завышенным ценам. Сумма ущерба составляет 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины в Telegram.

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Покупка ИВЛ по завышенным ценам

Детективы БЭБ сообщили о подозрении должностному лицу медучреждения в Киевской области в покупке аппаратов ИВЛ по завышенной цене. Процесс покупки производился в течение августа-сентября 2022 года.

Всего для больницы купили 6 аппаратов ИВЛ. Общая сумма закупки составила 6,6 млн гривен.

"По подсчетам аналитиков, сумма нанесенного ущерба составила почти 1,5 млн гривен, что также подтверждается соответствующими выводами экспертов", — отметили в БЭБ.

Если в суде вина должностного лица будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве чиновник Института урологии требовал с женщины 6 тыс. долларов. За эти деньги он обещал провести ее отцу операцию, которая на самом деле бесплатна.

 

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