В одной из больниц Киевщины купили аппараты ИВЛ по завышенным ценам

В Киевской области купили аппараты ИВЛ по завышенной цене: какая сумма ущерба
В Киевской области закупили аппараты искусственной вентиляции легких для одной из больниц по завышенным ценам. Сумма ущерба составляет 1,5 млн гривен.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины в Telegram.
Покупка ИВЛ по завышенным ценам
Детективы БЭБ сообщили о подозрении должностному лицу медучреждения в Киевской области в покупке аппаратов ИВЛ по завышенной цене. Процесс покупки производился в течение августа-сентября 2022 года.
Всего для больницы купили 6 аппаратов ИВЛ. Общая сумма закупки составила 6,6 млн гривен.
"По подсчетам аналитиков, сумма нанесенного ущерба составила почти 1,5 млн гривен, что также подтверждается соответствующими выводами экспертов", — отметили в БЭБ.
Если в суде вина должностного лица будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве чиновник Института урологии требовал с женщины 6 тыс. долларов. За эти деньги он обещал провести ее отцу операцию, которая на самом деле бесплатна.