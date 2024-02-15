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На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув бойовий патрон

15 лютого 2024 20:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув бойовий патрон
Богдан, який проковтнув патрон. Фото: Київська обласна дитяча лікарня
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Лікарі-ендоскопісти з Київщини врятували життя хлопчику, який проковтнув бойовий патрон. Проте як боєприпас потрапив до шлунково-кишкового тракту, Богдан досі пояснити не може.

Про унікальну операцію розповіли у Київській обласній дитячій лікарні

На Київщині хлопчик проковтнув патрон

Як розповідають лікарі, Богдан з родиною живе у Білогородці, де у 2022 році проходила лінія фронту на північному напрямку. Через це у місцевості досі можна знайти гільзи, патрони, кулі та інші боєприпаси.

На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув бойовий патрон
Виявлений патрон в ШКТ Богдана. Джерело: Київська обласна дитяча лікарня

Перелякані батьки доправили Богдана в лікарню. Рентген показав, що дитина проковтнула патрон від автомата Калашникова, який знайшли у ШКТ. Лікарі ухвалили рішення дати дитині наркоз, та витягти патрон за допомогою ендоскопу. Процесом керувала лікар-ендоскопіст Олександра Домнік. Патрон було успішно вилучено, а спеціалісти залишили його у своїй лікарняній колекції.

Стан Богдана наразі дуже задовільний, він йде на одужання.

"Патронів немає, ти тепер на дієті", — сміються лікарі, та наголосили, аби батьки обов'язково проводили бесіди з дітьми для уникнення подібних випадків.

Нагадаємо, раніше дитячі хірурги-анестезіологи "Охматдиту" провели унікальну хірургічну операцію, завдяки якій врятували дитину, яка проковтнула 20 деталей магнітного конструктора. Водночас львівські лікарі з дитячої лікарні Святого Миколая наростили шкіру на стопі та вберегли ногу дитини від ампутації, бо після ДТП нога 13-річного Миколи залишилася без шкіряного покрову. 

діти
лікарні
Україна
операція
Київська область
лікарі

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