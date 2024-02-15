На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув бойовий патрон

Богдан, який проковтнув патрон. Фото: Київська обласна дитяча лікарня

Лікарі-ендоскопісти з Київщини врятували життя хлопчику, який проковтнув бойовий патрон. Проте як боєприпас потрапив до шлунково-кишкового тракту, Богдан досі пояснити не може.

Про унікальну операцію розповіли у Київській обласній дитячій лікарні.

На Київщині хлопчик проковтнув патрон

Як розповідають лікарі, Богдан з родиною живе у Білогородці, де у 2022 році проходила лінія фронту на північному напрямку. Через це у місцевості досі можна знайти гільзи, патрони, кулі та інші боєприпаси.

Виявлений патрон в ШКТ Богдана. Джерело: Київська обласна дитяча лікарня

Перелякані батьки доправили Богдана в лікарню. Рентген показав, що дитина проковтнула патрон від автомата Калашникова, який знайшли у ШКТ. Лікарі ухвалили рішення дати дитині наркоз, та витягти патрон за допомогою ендоскопу. Процесом керувала лікар-ендоскопіст Олександра Домнік. Патрон було успішно вилучено, а спеціалісти залишили його у своїй лікарняній колекції.

Стан Богдана наразі дуже задовільний, він йде на одужання.

"Патронів немає, ти тепер на дієті", — сміються лікарі, та наголосили, аби батьки обов'язково проводили бесіди з дітьми для уникнення подібних випадків.

Нагадаємо, раніше дитячі хірурги-анестезіологи "Охматдиту" провели унікальну хірургічну операцію, завдяки якій врятували дитину, яка проковтнула 20 деталей магнітного конструктора. Водночас львівські лікарі з дитячої лікарні Святого Миколая наростили шкіру на стопі та вберегли ногу дитини від ампутації, бо після ДТП нога 13-річного Миколи залишилася без шкіряного покрову.