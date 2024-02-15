В Киевской области врачи спасли мальчика, который проглотил боевой патрон

Богдан, который проглотил патрон. Фото: Киевская областная детская больница

Врачи-эндоскописты из Киевской области спасли жизнь мальчику, который проглотил боевой патрон. Однако, как боеприпас попал в желудочно-кишечный тракт, Богдан до сих пор объяснить не может.

Об уникальной операции рассказали в Киевской областной детской больнице.

В Киевской области мальчик проглотил патрон

Как рассказывают врачи, Богдан живет в Белогородке, где в 2022 году проходила линия фронта на северном направлении. Поэтому в местности до сих пор можно найти гильзы, патроны, пули и другие боеприпасы.

Обнаруженный патрон в ЖКТ Богдана. Источник: Киевская областная детская больница

Испуганные родители доставили Богдана в больницу. Рентген показал, что ребенок проглотил патрон от автомата Калашникова, который нашли в ЖКТ. Врачи приняли решение дать ребенку наркоз и извлечь патрон с помощью эндоскопа. Процессом руководила врач-эндоскопист Александр Домник. Патрон был успешно изъят, а специалисты оставили его в своей больничной коллекции.

Александра Домник с изъятым патроном. Источник: Киевская областная детская больница

Состояние Богдана сейчас весьма удовлетворительное, он идет на поправку.

"Патронов нет, ты теперь на диете", — смеются врачи, но подчеркнули, чтобы родители обязательно проводили беседы с детьми во избежание подобных случаев.

Напомним, ранее детские хирурги-анестезиологи "Охматдета" провели уникальную хирургическую операцию, благодаря которой спасли ребенка, проглотившего 20 деталей магнитного конструктора. В то же время львовские врачи из детской больницы Святого Николая нарастили кожу на стопе и уберегли ногу ребенка от ампутации, потому что после ДТП нога 13-летнего Николая осталась без кожного покрова.