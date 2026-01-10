На Київщині вибухи 10 січня — що відомо

На Київщині лунають потужні вибухи — що відомо
У суботу ввечері, 10 січня, у Київській області пролунали потужні вибухи. Російські дрони атакують регіон.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
Вибухи на Київщині 10 січня — яка ситуація в регіоні
Сьогодні ввечері, 10 січня, у Київській області було чути потужні вибухи. Російські окупанти знову запустили безпілотники — по них працювали сили ППО.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — написали у КМВА.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли о 20:03, що дрони на півночі Київщини.
Карта повітряних тривог на момент вибухів на Київщині
Нагадаємо, що сьогодні вранці у Київській області також лунали вибухи через російські дрони.
Вибухи сьогодні лунали й в Одесі — місто атакували ворожі безпілотники.
