Головна Київ На Київщині лунають потужні вибухи — що відомо

На Київщині лунають потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 20:17
На Київщині вибухи 10 січня — що відомо
Дим та пожежа внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу ввечері, 10 січня, у Київській області пролунали потужні вибухи. Російські дрони атакують регіон.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Читайте також:

Вибухи на Київщині 10 січня — яка ситуація в регіоні

Сьогодні ввечері, 10 січня, у Київській області було чути потужні вибухи. Російські окупанти знову запустили безпілотники — по них працювали сили ППО.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — написали у КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли о 20:03, що дрони на півночі Київщини.

Карта повітряних тривог на момент вибухів на Київщині

Вибухи на Київщині
Карта тривог на момент вибухів на Київщині/alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Київській області також лунали вибухи через російські дрони.

Вибухи сьогодні лунали й в Одесі — місто атакували ворожі безпілотники.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
