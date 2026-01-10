На Киевщине взрывы 10 января — что известно

Дым и пожар в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу вечером, 10 января, в Киевской области прогремели мощные взрывы. Российские дроны атакуют регион.

Об этом информирует Киевская областная военная администрация в Telegram.

Взрывы в Киевской области 10 января — какая ситуация в регионе

Сегодня вечером, 10 января, в Киевской области были слышны мощные взрывы. Российские оккупанты снова запустили беспилотники — по ним работали силы ПВО.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — написали в КГВА.

В Воздушных силах ВСУ сообщали в 20:03, что дроны на севере Киевской области.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Киевской области

Карта тревог на момент взрывов на Киевщине/alerts.in.ua

Напомним, что сегодня утром в Киевской области также раздавались взрывы из-за российских дронов.

Взрывы сегодня раздавались и в Одессе — город атаковали вражеские беспилотники.