Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине раздаются мощные взрывы — что известно

На Киевщине раздаются мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 20:17
На Киевщине взрывы 10 января — что известно
Дым и пожар в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу вечером, 10 января, в Киевской области прогремели мощные взрывы. Российские дроны атакуют регион.

Об этом информирует Киевская областная военная администрация в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Киевской области 10 января — какая ситуация в регионе

Сегодня вечером, 10 января, в Киевской области были слышны мощные взрывы. Российские оккупанты снова запустили беспилотники — по ним работали силы ПВО.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — написали в КГВА.

В Воздушных силах ВСУ сообщали в 20:03, что дроны на севере Киевской области.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Киевской области

Вибухи на Київщині
Карта тревог на момент взрывов на Киевщине/alerts.in.ua

Напомним, что сегодня утром в Киевской области также раздавались взрывы из-за российских дронов.

Взрывы сегодня раздавались и в Одессе — город атаковали вражеские беспилотники.

взрыв Киевская область обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации