На Киевщине взрывы 10 января — что известно

На Киевщине раздаются мощные взрывы — что известно
В субботу вечером, 10 января, в Киевской области прогремели мощные взрывы. Российские дроны атакуют регион.
Об этом информирует Киевская областная военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киевской области 10 января — какая ситуация в регионе
Сегодня вечером, 10 января, в Киевской области были слышны мощные взрывы. Российские оккупанты снова запустили беспилотники — по ним работали силы ПВО.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — написали в КГВА.
В Воздушных силах ВСУ сообщали в 20:03, что дроны на севере Киевской области.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Киевской области
Напомним, что сегодня утром в Киевской области также раздавались взрывы из-за российских дронов.
Взрывы сегодня раздавались и в Одессе — город атаковали вражеские беспилотники.
