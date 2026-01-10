Вибухи в Київській області вранці 10 січня — деталі від ОВА

Дим здіймається після вибуху. Ілюстративне фото: Великоновосілківська ГВА

У Київській області пролунали вибухи вранці в суботу, 10 січня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з атакою російських "шахедів".

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Атака Росії на Київщину 10 січня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — зазначили в адміністрації.

Також в ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші — не фільмувати та не фотографувати роботу ППО.

Повідомлення Київської ОВА. Фото: скриншот

Одразу після вибухів у Київській області оголосили про відбій загрози. Як відомо, небезпеку оголошували через російський обстріл.

Сповіщення Повітряних сил. Фото: скриншот

Наразі "червоніють" Запорізька, Донецька області, а також частини Харківщини, Одещини й Миколаївщини.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що росіяни атакували Київську область і в ніч проти 10 грудня — в столиці та регіоні двічі оголошували повітряну тривогу. Дізнайтеся, про яку небезпеку попереджали Повітряні сили.

Також ми повідомляли, що Київщина потерпала від масованих обстрілів і в п'ятницю, 9 січня. Внаслідок атаки загинули місцеві жителі, зокрема, медичний працівник, зафіксовані численні руйнування інфраструктури.

Додамо, що вночі 10 січня РФ завдала ударів по Дніпропетровській області та обласному центру. Найбільше постраждав Кривий Ріг, де виявили двох поранених.