Вибухи на Київщині — що відомо

На Київщині лунають вибухи — що сталося
У понеділок вдень, 21 липня, у Київській області пролунали потужні вибухи. На Київщині зафіксовано російські безпілотники — сили ППО працюють по них.
Про це інформує Київська ОВА у Telegram.
Вибухи на Київщині — яка причина
Сьогодні вдень, 21 липня, близько 12:38 у Київській області пролунали потужні вибухи. В регіон залетіли російські дрони. Саме тому Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.
Зауважимо, що на момент вибухів у Київській області була оголошена повітряна тривога.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — наголосили в ОВА.
Карта повітряних тривог на момент вибухів на Київщині
Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська" у Києві.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на Україну 21 липня 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!