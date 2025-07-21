Вибухи на Київщині — що відомо

Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок вдень, 21 липня, у Київській області пролунали потужні вибухи. На Київщині зафіксовано російські безпілотники — сили ППО працюють по них.

Про це інформує Київська ОВА у Telegram.

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Сьогодні вдень, 21 липня, близько 12:38 у Київській області пролунали потужні вибухи. В регіон залетіли російські дрони. Саме тому Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

Зауважимо, що на момент вибухів у Київській області була оголошена повітряна тривога.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — наголосили в ОВА.

Скриншот повідомлень Київської ОВА/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів на Київщині

Карта тривог на момент вибухів на Київщині. Фото: alerts.in.ua

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