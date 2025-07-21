Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині лунають вибухи — що сталося

На Київщині лунають вибухи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 12:43
Вибухи на Київщині — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок вдень, 21 липня, у Київській області пролунали потужні вибухи. На Київщині зафіксовано російські безпілотники — сили ППО працюють по них.

Про це інформує Київська ОВА у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Вибухи на Київщині — яка причина

Сьогодні вдень, 21 липня, близько 12:38 у Київській області пролунали потужні вибухи. В регіон залетіли російські дрони. Саме тому Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

Зауважимо, що на момент вибухів у Київській області була оголошена повітряна тривога.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — наголосили в ОВА.

Атака на Київщину
Скриншот повідомлень Київської ОВА/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів на Київщині

Карта тривог
Карта тривог на момент вибухів на Київщині. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська" у Києві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на Україну 21 липня 2025 року.

вибух Київська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації