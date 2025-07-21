Взрывы на Киевщине — что известно

Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник днем, 21 июля, в Киевской области прогремели мощные взрывы. На Киевщине зафиксированы российские беспилотники — силы ПВО работают по ним.

Об этом информирует Киевская ОВА в Telegram.

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Сегодня днем, 21 июля, около 12:38 в Киевской области прогремели мощные взрывы. В регион залетели российские дроны. Именно поэтому Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Заметим, что на момент взрывов в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — отметили в ОВА.

Скриншот сообщений Киевской ОВА/Telegram

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Киевской области

Карта тревог на момент взрывов в Киевской области. Фото: alerts.in.ua

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