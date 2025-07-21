Взрывы на Киевщине — что известно

На Киевщине раздаются взрывы — что произошло
В понедельник днем, 21 июля, в Киевской области прогремели мощные взрывы. На Киевщине зафиксированы российские беспилотники — силы ПВО работают по ним.
Об этом информирует Киевская ОВА в Telegram.
Взрывы на Киевщине — какая причина
Сегодня днем, 21 июля, около 12:38 в Киевской области прогремели мощные взрывы. В регион залетели российские дроны. Именно поэтому Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.
Заметим, что на момент взрывов в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — отметили в ОВА.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Киевской области
Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская" в Киеве.
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