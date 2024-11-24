Атака на Україну 24 листопада — на Київщині лунали вибухи

Рятувальники ліквідують загоряння. Ілюстративне фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки на Київщину було пошкоджено промислове підприємство. Уламки збитих ворожих цілей впали на об'єкт, спричинивши пожежу.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook у неділю, 24 листопада.

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За даними Кравченка, внаслідок чергової атаки російських військових у Київській області було пошкоджено промислове підприємство.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", — зазначив голова ОВА.

Він додав, що також частково пошкоджена будівля. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, міський голова Києва повідомляв про вибухи, які пролунали у столиці вдень 24 листопада. За його даними, сили ППО працювали по ворожих БпЛА.

Також вдень 24 листопада вибухи було чути у Чернігові. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російські ракети в напрямку міста.

Раніше у ПС ЗСУ зазначали, що у ніч проти неділі, 24 листопада, російські війська запустили 73 ударних безпілотники, зокрема типу Shahed.