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На Киевщине раздавались взрывы — ОВА сообщила о попаданиях

24 ноября 2024 17:36
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Украину 24 ноября — в Киевской области раздавались взрывы
Спасатели ликвидируют возгорание. Иллюстративное фото: ГСЧС
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В результате вражеской атаки на Киевщину было повреждено промышленное предприятие. Обломки сбитых вражеских целей упали на объект, вызвав пожар.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook в воскресенье, 24 ноября.

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Атака на Киевщину 24 ноября

По данным Кравченко, в результате очередной атаки российских военных в Киевской области было повреждено промышленное предприятие.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали", — отметил глава ОГА.

Он добавил, что также частично повреждено здание. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

атака на Киевщину 24 ноября
Сообщение Кравченко. Фото: скриншот

Напомним, городской голова Киева сообщал о взрывах, произошедших в столице днем 24 ноября. По его данным, силы ПВО работали по вражеским БпЛА.

Также днем 24 ноября взрывы были слышны в Чернигове. В Воздушных силах ВСУ сообщали о российских ракетах в направлении города.

Ранее в ПС ВСУ отмечали, что в ночь на воскресенье, 24 ноября, российские войска запустили 73 ударных беспилотника, в том числе типа Shahed.

пожар ГСЧС Киевская область ППО предприятия Руслан Кравченко

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