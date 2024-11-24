Вибухи в Києві вдень 24 листопада — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи в Києві пролунали вдень 24 листопада. У місті працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Кличко наголосив, що сили ППО працюють по російських безпілотниках.

"Перебувайте в укриттях!" — закликав він.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 24 листопада російські окупанти здійснили атаку на Київ за допомогою безпілотників.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом минулого тижня Росія здійснила численні масовані атаки по всій Україні. Сигнали повітряної тривоги звучали майже щодня.