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У Києві пролунали потужні вибухи

24 листопада 2024 15:50
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Києві вдень 24 листопада — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Києві пролунали вдень 24 листопада. У місті працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Кличко наголосив, що сили ППО працюють по російських безпілотниках.

"Перебувайте в укриттях!" — закликав він.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 24 листопада російські окупанти здійснили атаку на Київ за допомогою безпілотників.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом минулого тижня Росія здійснила численні масовані атаки по всій Україні. Сигнали повітряної тривоги звучали майже щодня.

Віталій Кличко Київ війна вибух безпілотники

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