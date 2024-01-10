На Київщині лунатимуть вибухи — причина

Розмінування території України. Фото: "Вечірній Київ"

У середу, 10 січня, поблизу Києва, у Вищгородському районі, лунатимуть вибухи. Причиною цьому є роботи з розмінування.

Про це повідомляє КМВА.

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"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття.

Попередження про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

Додамо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.