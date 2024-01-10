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На Київщині лунатимуть вибухи — причина

10 січня 2024 10:58
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Козюк Тетяна
редактор
На Київщині лунатимуть вибухи — причина
Розмінування території України. Фото: "Вечірній Київ"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 10 січня, поблизу Києва, у Вищгородському районі, лунатимуть вибухи. Причиною цьому є роботи з розмінування. 

Про це повідомляє КМВА

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"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні. 

Мешканців прилеглих територій закликають зберігати спокій. Усі роботи планові. Втім, у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття. 

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Попередження про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

Додамо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.

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