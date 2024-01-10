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В Киевской области будут раздаваться взрывы — причина

10 января 2024 10:58
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Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области будут раздаваться взрывы — причина
Разминирование территории Украины. Фото: "Вечерний Киев"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 10 января, вблизи Киева, в Вышгородском районе, будут раздаваться взрывы. Причиной тому работы по разминированию.

Об этом сообщает КМВА.

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В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня, в Вышгородском районе, будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Жителей близлежащих территорий призывают сохранять спокойствие. Все работы плановые. Впрочем, в случае объявления воздушной тревоги просят пройти в укрытие.

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Предупреждение о взрывах в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину уже разминировали более 2,6 тыс. кв. км территорий. В то же время Минобороны увеличило численность личного состава подразделений разминирования почти до 5 тыс. человек.

Добавим, в течение 2023 года 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали не представляющими угроз с точки зрения минной безопасности. Это произошло благодаря работе операторов противоминной деятельности.

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