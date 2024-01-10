У Києві сталася ДТП — де ускладнений рух транспорту

Поліція на місці події. Фото: Патрульна поліція Києва

В Оболонському районі Києва вранці, 10 січня, сталася ДТП. Через це ускладнений дорожній рух на одній з ділянок дороги.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Зазначається, що затори можуть виникнути на вулиці Новокостянтинівська в напрямку вулиці Семена Скляренка.

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП рух транспорту ускладнений на вулиці Новокостянтинівська в напрямку вулиці Семена Скляренка", — йдеться у повідомленні.

Тож, водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту своїх поїздок.

До того ж, на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин сталася ще одна ДТП. Неподалік третього кілометра ускладнений рух транспорту в обох напрямках.

Місце ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у Київській області продовжують працювати блокпости попри те, що місцева влада запевняла, що подібні безпекові заходи триватимуть тільки до 6 січня. Зазначається, що чоловікам призивного віку не роздавали повісток на блокпостах, проте під час перевірки документів виявили чимало ухилянтів.

Також у Києві на таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Чоловік має сплатити 3 400 гривень за порушення закону про мову.