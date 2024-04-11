На Київщині очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки

Рятувальники борються з вогнем у ліcі. Фото: Reuters

Найближчими днями у Київі та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, 12-14 квітня варто бути обережними при поводженні з вогнем.

Про це інформує Український гідрометцентр у четвер, 11 квітня.

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Синоптики прогнозують 12 квітня температуру 17-19° вдень, 10-12° вночі; 13 квітня 16-18° вдень, 8-10° вночі; 14 квітня 18-20° вдень, 8-10° вночі.

Погодні умови можуть сприяти високій вірогідності виникнення та розповсюдження пожеж у природному середовищі при наявності джерел займання.

Киян і гостей столиці закликають не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях, дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування на заплавах річок і присадибних ділянках, а також не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

Варто пам'ятати, що на період дії воєнного стану забороняється відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру​​​​ у Telegram

Нагадаємо, що нещодавно негода в Польщі забрала життя п'ятьох людей, серед яких є діти.

Також повідомлялось, що у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. У КМВА порадили мешканцям столиці утриматися від прогулянок та не відкривати вікна вдома.