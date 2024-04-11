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В Киевской области ожидается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности

11 апреля 2024 17:42
- Анна Полисученко
В Киевской области ожидается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности
Спасатели борются с огнем в лесу. Фото: Reuters
- Анна Полисученко

В ближайшие дни в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, 12-14 апреля следует быть осторожными при обращении с огнем.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в четверг, 11 апреля.

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Синоптики прогнозируют 12 апреля температуру 17-19° днем, 10-12° ночью; 13 апреля 16-18° днем, 8-10° ночью; 14 апреля 18-20° днем, 8-10° ночью.

Погодные условия могут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в среде при наличии источников возгорания.

Киевлян и гостей столицы призывают не разводить костры в неприспособленных для этого местах, соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на поймах рек и приусадебных участках, а также не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.

Следует помнить, что на период действия военного положения запрещается посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра в Telegram

Напомним, что недавно непогода в Польше унесла жизни пятерых человек, среди которых есть дети.

Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В КМВА посоветовали жителям столицы воздержаться от прогулок и открывать окна дома.

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