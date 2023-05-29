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На Київщині оголосили завершення весняного водопілля: яка ситуація на Дніпрі

29 травня 2023 11:33
- Олена Черкасець
На Київщині оголосили завершення весняного водопілля: яка ситуація на Дніпрі
Затоплення Києва. Фото: Apostrophe.
- Олена Черкасець

Начальник Київської міської військової адміністраці Сергій Попко проінформував про подальше зниження рівня паводку на річці Дніпро.

Про це йдеться в оперативній інформації КМВА у Теlegram

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"Станом на 10:00 29.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 216 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 19°C. В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля зменшився на 8 см. Теперішня висота води в Дніпрі в межах Києва відповідає показникам до початку повені. Тож фактично весняне водопілля для столиці вже минуло. Аварійних підтоплень зафіксовано не було", — зазначив Сергій Попко. 

Нагадаємо, експерти зазначили, що весняна повінь в Україні спричинена двома факторами: це війна та неурегульоване питання управління водними ресурсами. Тому через аномальні опади вся територія України перезволожена.

 

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