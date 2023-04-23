Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Паводок відступає з Київщини, але радіти ще рано: ДСНС розповіла деталі arrow

Паводок відступає з Київщини, але радіти ще рано: ДСНС розповіла деталі

23 квітня 2023 12:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Паводок відступає з Київщини, але радіти ще рано: ДСНС розповіла деталі
Підтоплений міський парк "Наталка" у Києві. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила офіційну інформацію щодо паводків у Києві. Як зазначають спеціалісти, повені не буде, однак тішитися ще зарано.

Про це написала Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Станом на сьогодні, 23 квітня, рівень води у Дніпрі біля моста "Метро" на 5 см нижче, ніж учора.

"Цей показник на 5 см менше, ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій  та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

Нагадаємо, нещодавно ми писали поради, як уберегти своє життя та здоровʼя під час повені.

А також розповідали, в яких областях України зараз спостерігається повінь та коли ситуація стабілізується

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB