Паводок відступає з Київщини, але радіти ще рано: ДСНС розповіла деталі

Підтоплений міський парк "Наталка" у Києві. Фото: УНІАН

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила офіційну інформацію щодо паводків у Києві. Як зазначають спеціалісти, повені не буде, однак тішитися ще зарано.

Про це написала Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

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Станом на сьогодні, 23 квітня, рівень води у Дніпрі біля моста "Метро" на 5 см нижче, ніж учора.

"Цей показник на 5 см менше, ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

Нагадаємо, нещодавно ми писали поради, як уберегти своє життя та здоровʼя під час повені.

А також розповідали, в яких областях України зараз спостерігається повінь та коли ситуація стабілізується.