В Киевской области объявили завершение весеннего половодья: какая ситуация на Днепре

Затопление Киева. Фото: Apostrophe.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко проинформировал о дальнейшем снижении уровня паводка на реке Днепр.

Об этом говорится в оперативной информации КМВА в Теlegram

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По состоянию на 10:00 29.05.2023 уровень воды г. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 216 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 19 ° C. По сравнению с прошлым днем, уровень половодья уменьшился на 8 см. Нынешняя высота воды в Днепре в пределах Киева соответствует показателям до начала наводнения. Поэтому фактически весенний половодник для столицы уже прошел. Аварийных подтоплений зафиксировано не было", - отметил Сергей Попко.

Напомним, эксперты отметили, что весеннее половодье в Украине вызвано двумя факторами: это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами. Поэтому из-за аномальных осадков вся территория Украины переувлажнена.