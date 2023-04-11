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На Київщині патрульна поліція масово ловить водіїв з фальшивими документами

11 квітня 2023 14:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На Київщині патрульна поліція масово ловить водіїв з фальшивими документами
Патрульні на Київщині виявили у водіїв підроблені документи. Фото: doradvokat.com.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Патрульні на Київщині продовжують виявляти у водіїв, ймовірно, підроблені документи. Зокрема, поліцейські виявили одразу два випадки підробки документів у водіїв у Борисполі. 

Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Київської області. 

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Подробиці

Як розповіли у поліції, вчора, близько 23 години, на вулиці Покровській у Борисполі інспектори зупинили авто Audi A6 за порушення правил дорожнього руху. 

"Під час перевірки документів, що надав 24-річний керманич, патрульні виявили явні ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Колір бланка не відповідав встановленому зразку, захисні елементи — відсутні, мікродрук — не чіткий", — йдеться у повідомленні. 

підроблені документи патрульна поліція Київської області
Підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Фото: t.me/kyivregionpatrolpolice

Наступний випадок трапився сьогодні, близько 7 години, на вулиці Київський Шлях, що у Борисполі.

"Охоронці порядку зупинили авто Hyundai Accent. А під час перевірки документів 44-річного керманича патрульні помітили, що його посвідчення водія має, ймовірно, ознаки підробки. На документі не було захисних елементів, а шрифт не відповідав встановленим нормам та стандартам", — розповіли у поліції.

Оскільки в обох випадках є ознаки кримінальних порушень, патрульні викликали на місця пригод слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цих справ.

підроблені документи патрульна поліція Київської області
Підроблене посвідчення водія. Фото: t.me/kyivregionpatrolpolice

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські затримали двох чоловіків, які підозрюються у зборі інформації про переміщення, рух та розташування українських ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Також повідомлялося, що 5 квітня на Київщині стались дві дорожньо-транспортні пригоди

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