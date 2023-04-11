На Київщині патрульна поліція масово ловить водіїв з фальшивими документами
Патрульні на Київщині продовжують виявляти у водіїв, ймовірно, підроблені документи. Зокрема, поліцейські виявили одразу два випадки підробки документів у водіїв у Борисполі.
Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Київської області.
Подробиці
Як розповіли у поліції, вчора, близько 23 години, на вулиці Покровській у Борисполі інспектори зупинили авто Audi A6 за порушення правил дорожнього руху.
"Під час перевірки документів, що надав 24-річний керманич, патрульні виявили явні ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Колір бланка не відповідав встановленому зразку, захисні елементи — відсутні, мікродрук — не чіткий", — йдеться у повідомленні.
Наступний випадок трапився сьогодні, близько 7 години, на вулиці Київський Шлях, що у Борисполі.
"Охоронці порядку зупинили авто Hyundai Accent. А під час перевірки документів 44-річного керманича патрульні помітили, що його посвідчення водія має, ймовірно, ознаки підробки. На документі не було захисних елементів, а шрифт не відповідав встановленим нормам та стандартам", — розповіли у поліції.
Оскільки в обох випадках є ознаки кримінальних порушень, патрульні викликали на місця пригод слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цих справ.
Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські затримали двох чоловіків, які підозрюються у зборі інформації про переміщення, рух та розташування українських ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.
Також повідомлялося, що 5 квітня на Київщині стались дві дорожньо-транспортні пригоди.