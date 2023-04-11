На Киевщине патрульная полиция массово ловит водителей с фальшивыми документами

Патрульные в Киевской области выявили у водителей поддельные документы. Фото: doradvokat.com.ua

Патрульные в Киевской области продолжают обнаруживать у водителей, вероятно, поддельные документы. В частности, полицейские обнаружили сразу два случая подделки водительских документов в Борисполе.

Об этом идет речь в сообщении патрульной полиции Киевской области.

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Как рассказали в полиции, вчера, около 23 часов, на улице Покровской в Борисполе инспекторы остановили авто Audi A6 за нарушение ПДД.

"В ходе проверки документов, предоставленных 24-летним руководителем, патрульные выявили явные признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства. Цвет бланка не соответствовал установленному образцу, защитные элементы — отсутствуют, микропечать — не четкая", — говорится в сообщении.

Поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. Фото: t.me/kyivregionpatrolpolice

Следующий случай произошел сегодня, около семи часов, на улице Киевский Путь в Борисполе.

"Правоохранители остановили авто Hyundai Accent. А во время проверки документов 44-летнего водителя патрульные заметили, что удостоверение водителя имеет, вероятно, признаки подделки. На документе не было защитных элементов, а шрифт не соответствовал установленным нормам и стандартам", — рассказали в полиции.

Поскольку в обоих случаях есть признаки уголовных нарушений, патрульные вызвали на места происшествий следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи будут устанавливать все обстоятельства этих дел.

Поддельное водительское удостоверение. Фото: t.me/kyivregionpatrolpolice

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в сборе информации о перемещении, движении и расположении украинских ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения.

Также сообщалось, что 5 апреля в Киевской области произошло два дорожно-транспортных происшествия.