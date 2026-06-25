На Київщині підозрюють мера у збитках на 1,3 млн грн через озеленення

Посадовець та правоохоронець. Фото: Нацполіція

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Київській області правоохоронці оголосили підозру меру одного з міст, який завдав збитків на понад 1,3 мільйона гривень під час озеленення. Злочинну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань разом з прокурорами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

Збитки під час озеленення

Під час виконання робіт з озеленення громади до службових документів були внесені недостовірні дані. Зокрема, вартість послуг штучно завищували, безпідставно включаючи до актів виконаних робіт використання спецтехніки, яка не була передбачена умовами тендеру. Також встановлено відсутність частини необхідної документації. Попри це, всю документацію було погоджено та підписано, після чого на рахунки підрядної організації перерахували бюджетні кошти.

Посадовець, якому оголосили підозру. Фото: Нацполіція

Очільнику однієї з міських рад оголосили підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років увʼязнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі слідство продовжується.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури, заступнику генерального директора КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозру у можливому декларуванні недостовірних відомостей. За даними слідства, він не записав активи та фінансові операції на понад 9,6 млн грн.

Крім того, колишній посадовець РНБО та група бізнесменів незаконно заволоділи недобудованим комплексом Республіканської клінічної лікарні у Києві, а також земельною ділянкою площею 21 гектар. Реалізація цієї схеми, як встановили правоохоронці, розпочалася ще у 2006 році.