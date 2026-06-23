Опіковий центр у Києві привласнили ексчиновник РНБО та бізнесмени — справа ДБР

Республіканська клінічна лікарня (опіковий центр). Фото: go2.kiev.ua

Ексчиновника Ради національної безпеки та бізнесмени незаконно заволоділи недобудованим комплексом Республіканської клінічної лікарні (відомої як "Опіковий центр") у Києві, а також землею площею 21 гектар. РНБО та бізнесменів. Реалізація злочинного замислу розпочалася ще у 2006 році.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДБР.

Крадіжка Опікового центру у Києві

ДБР разом з СБУ оголосили про підозру групі осіб, які незаконно привласнили майно столичного медзакладу та масштабну земельну ділянку. Серед фігурантів справи — колишній народний депутат, який також обіймав посаду заступника секретаря РНБО за часів Віктора Януковича, двоє авторитетних українських підприємців та їхні спільники.

За інформацією правоохоронців, реалізація злочинного замислу розпочалася ще у 2006 році. Саме тоді організатори націлилися на недобудований медичний комплекс на Троєщині та прилеглу територію.

Організатори залучили до змови посадовців підприємства, яке виступало замовником будівництва. Через них було створено фіктивну багатомільйонну заборгованість перед підконтрольною фірмою. Ця фірма згодом стала головним кредитором у справі про банкрутство підприємства-замовника.

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Протягом кількох років учасники схеми намагалися отримати контроль над лікарнею та земельною ділянкою, однак через фінансову кризу 2008 року не змогли завершити задумане.

"Згодом право вимоги штучно створеного боргу було передано іншому відомому бізнесмену, який продовжив реалізацію схеми. Використовуючи підконтрольні юридичні та фізичні особи, він організував відчуження об’єктів незавершеного будівництва та земельної ділянки на користь афілійованих структур без проведення конкурентних процедур і за вартістю, суттєво нижчою за ринкову", — йдеться у повідомленні.

У 2021 році махінатори остаточно закріпили право власності на майновий комплекс за своїми структурами. Будувати чи відновлювати лікарню ніхто не збирався — головною метою залишалася цінна столична земля. Через реалізацію схеми держава зазнала збитків на понад 300 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки та вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Як писали Новини.LIVE, 23 червня у Києві затримали ще одного учасника підготовки замаху на посадовця ГУР. Він координував взаємодію між учасниками, передавав інструкції від замовників та контролював підготовчі дії.

Також ми повідомляли, що заступник голови Київзеленбуду приховав майно на 9,6 млн грн. Київська міська прокуратура офіційно повідомила комунальнику про підозру.