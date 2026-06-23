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Головна Київ Замах на працівника ГУР: затримано ще одного фігуранта схеми

Замах на працівника ГУР: затримано ще одного фігуранта схеми

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 15:26
У Києві затримали ще одного агента РФ, який готував замах на співробітника ГУР
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали ще одного учасника підготовки замаху на посадовця Головного управління розвідки у Києві. Встановлено, що 34-річний колишній військовий виконував роль посередника між російськими спецслужбами та організатором злочину. Він координував взаємодію між учасниками, передавав інструкції від замовників, контролював підготовчі дії, а також запевняв, що особисто гарантує виплату винагороди за виконання вбивства.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

Спроба замаху на працівника ГУР

Російська сторона обіцяла 100 тисяч доларів винагороди за виконання злочинного плану. Частину цих коштів заздалегідь перерахували через криптовалютні сервіси для фінансування підготовчих дій — зокрема розвідки, підбору виконавців і закупівлі засобів ураження.

Спроба замаху на працівника ГУР у Києві
Затриманий фігурант. Фото: Нацполіція

"Завербований росіянами "гарант" перебував у постійному контакті з організатором підготовки замаху та систематично схиляв його до продовження злочинної діяльності. Він спонукав співучасників до пошуку виконавців, підготовки необхідних засобів та реалізації отриманих від замовників вказівок", — йдеться у повідомленні.

А 18 червня оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі ГСУ Нацполіції, за силової підтримки спецпідрозділу патрульної поліції ТОР, провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта на території Київщини. Правоохоронці вилучили мобільний телефон, а також інші речові докази.

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Фігуранта затримали та оголосили підозру у готуванні умисного вбивства, вчиненого на замовлення та з корисливих мотивів, а також у підбурюванні до вчинення цього злочину.

"За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до організації та підготовки злочину", — додали в Нацполіції.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, у Києві правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який готував замах на співробітника ГУР. За даними слідства, він планував умисне вбивство за грошову винагороду із застосуванням FPV-дрона.

А нещодавно СБУ запобігла теракту в Києві. Відомо, що столичний маркетолог разом із військовим-дезертиром заклали вибуховий пристрій під генератор у Шевченківському районі, плануючи спричинити пожежу на замовлення ФСБ. 

Київ замах ГУР
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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