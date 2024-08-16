Водолази-сапери витягнули з річки уламки дрона-камікадзе "Шахед"

Водолаз ДСНС та уламки дрона-камікадзе "Шахед". Фото: ДСНС України

Поблизу Обухівського району на Київщині досвідчений підводний мисливець у водоймі натрапив на дивні уламки якогось апарату, які здались йому небезпечними. Чоловік викликав представників ДСНС.

Про це 15 серпня, у четвер повідомили рятувальники на своєму офіційному сайті.

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Цими незвичними уламками виявились залишки збитого у небі Київщини російського дрона-камікадзе "Шахед". Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстеживши 0,09 га водного простору, витягли його на берег.

Водолаз ДСНС дістає уламки "Шахеда". Фото: ДСНС України

Ці уламки, які вже не становили жодної загрози, підняли з води за допомогою спеціального обладнання та доставили для подальшого дослідження.

Операція з обстеження акваторії. Фото: ДСНС України

Рятувальники нагадують, що через російську агресію українцям під час активного відпочинку на воді або просто перебуваючи поблизу річок треба бути особливо обережними. І у воді й на березі можуть бути небезпечні предмети, залишені внаслідок військових дій. В таких випадках треба терміново викликати ДСНС та поліцію.