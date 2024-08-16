Водолази-сапери витягнули з річки уламки дрона-камікадзе "Шахед"

На Київщині підводний мисливець знайшов дивні уламки — фахівці ДСНС з'ясували, що це було
Поблизу Обухівського району на Київщині досвідчений підводний мисливець у водоймі натрапив на дивні уламки якогось апарату, які здались йому небезпечними. Чоловік викликав представників ДСНС.
Про це 15 серпня, у четвер повідомили рятувальники на своєму офіційному сайті.
Що за апарат знайшов на дні підводний мисливець
Цими незвичними уламками виявились залишки збитого у небі Київщини російського дрона-камікадзе "Шахед". Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстеживши 0,09 га водного простору, витягли його на берег.
Ці уламки, які вже не становили жодної загрози, підняли з води за допомогою спеціального обладнання та доставили для подальшого дослідження.
Рятувальники нагадують, що через російську агресію українцям під час активного відпочинку на воді або просто перебуваючи поблизу річок треба бути особливо обережними. І у воді й на березі можуть бути небезпечні предмети, залишені внаслідок військових дій. В таких випадках треба терміново викликати ДСНС та поліцію.
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