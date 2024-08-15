УЗ вводить додаткові рейси Інтерсіті+ з Києва до Одеси - за яким графіком курсуватимуть

Поїзд "Тарпан". Ілюстративне фото: ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

Компанія "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісних потягів "Інтерсіті+" сполученням Київ — Одеса. Маршрутом курсуватиме поїзд, який пройшов плановий ремонт.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у четвер, 15 серпня.

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Так, поїзд №761/762 вирушатиме по окремих датах з Києва о 06:03, а з Одеси — о 14:20.

В Укрзалізниці зазначили, що маршрутом курсуватиме міжрегіональний двосистемний поїзд ЕКр1-001 "Тарпан". Він цього року святкує 10 років експлуатації та вже пройшов плановий ремонт.

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці.