Водолазы-саперы вытащили из реки обломки дрона-камикадзе "Шахед"

Водолаз ГСЧС и обломки дрона-камикадзе "Шахед". Фото: ГСЧС Украины

Вблизи Обуховского района Киевской области опытный подводный охотник в водоеме наткнулся на странные обломки какого-то аппарата, которые показались ему опасными. Мужчина вызвал представителей ГСЧС.

Об этом 15 августа, в четверг сообщили спасатели на своем официальном сайте.

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Этими необычными обломками оказались остатки сбитого в небе Киевщины российского дрона-камикадзе "Шахед". Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовав 0,09 га водного пространства, вытащили его на берег.

Водолаз ДСНС дістає уламки "Шахеда". Фото: ДСНС України

Эти обломки, уже не представлявшие никакой угрозы, подняли из воды с помощью специального оборудования и доставили для дальнейшего исследования.

Операция по обследованию акватории. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели напоминают, что из-за российской агрессии украинцам во время активного отдыха на воде или просто находясь вблизи рек нужно быть особенно осторожными. И в воде и на берегу могут быть опасные предметы, оставленные в результате военных действий. В таких случаях нужно срочно вызвать ГСЧС и полицию.