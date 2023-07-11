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На Київщині планують побудувати "розумні мережі": що це таке

11 липня 2023 12:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині планують побудувати "розумні мережі": що це таке
Електромережі. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області побудують "розумні" електромережі. Спочатку планують зробити енерговузол Ірпінь-Буча-Бородянка.

Про це повідомляють київські Telegram-канали.

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Зазначається, що ДТЕК планують залучити фінансування в розмірі 2,4 мільярда євро в рамках 10-річного проєкту.

"План, який має погодити Міненергетики, передбачає побудову "розумної" мережі з 20 000 км нових повітряних і підземних кабелів, 250 підстанцій, 6000 трансформаторів", — йдеться в повідомлення.

Частота відключень електроенергії знизиться

Також завдяки цьому середній час відключення електроенергії на рік зменшиться з 1500 до 100 хв (SAIDI), а технологічні втрати знизяться в 3 рази — з 14% до 5%.

"Усі клієнти отримають розумні лічильники, що сприятиме ощадливому споживанню та мінімізації витрат", — зазначили в установі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через підвищення температури в Україні помітно зросло використання кондиціонерів та потужних приладів у період з 16:00 по 23:00. На тлі цього в Укренерго закликають українців економити електроенергію у вечірні години.

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