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В Киевской области планируют построить "умные сети": что это такое

11 июля 2023 12:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области планируют построить "умные сети": что это такое
Электросети. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области построят "умные" электросети. Сначала планируют сделать энергоузел Ирпень-Буча-Бородянка.

Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.

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"Умные" электросети

Отмечается, что ДТЭК планируют привлечь финансирование в размере 2,4 миллиарда евро в рамках 10-летнего проекта.

"План, который должен согласовать Минэнергетики, предполагает построение "умной" сети из 20 000 км новых воздушных и подземных кабелей, 250 подстанций , 6000 трансформаторов", — говорится в сообщении.

Частота отключений электроэнергии снизится

Также благодаря этому среднее время отключения электроэнергии в год уменьшится с 1500 до 100 мин. (SAIDI), а технологические потери снизятся в 3 раза – с 14% до 5%.

"Все клиенты получат разумные счетчики, что будет способствовать бережливому потреблению и минимизации затрат", — отметили в учреждении.

Напомним, ранее мы писали, что из-за повышения температуры в Украине заметно выросло использование кондиционеров и мощных приборов в период с 16:00 до 23:00. На этом фоне в Укрэнерго призывают украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы.

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