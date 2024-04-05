На Київщині планують витратити рекордну суму на будівництво шкільного укриття

Проєкт укриття. Фото: Наші гроші

На Київщині комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина. На це планують витратити 169 мільйони гривень.

Про це повідомляє система державних закупівель Prozorro та видання "Наші гроші".

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Що відомо про тендер

За даними ЗМІ, проєктування укриття замовили у ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" у січні цього року. Вартість цього становила понад 3,5 мільйони гривень.

Проєкт укриття. Фото: Наші гроші

Згідно з проєктом, укриття буде підземним, де передбачено приміщення для відвідувачів навчального закладу та зали для персоналу, а також різні складські, інженерні та технічні приміщення. Захисна споруда розрахована на 1 043 відвідувачі навчального закладу.

Що цікаво, технічне завдання передбачало таку вимогу: "Передбачити відновлення споруд спортивного призначення". Судячи з кошторисів, проєктні роботи включають відновлення стадіонів, бігових доріжок, волейбольних полів тощо.

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Зазначається, що це найдорожче облаштування протирадіаційного укриття в Україні. Якщо порівняти угоди такого типу, то будівництво становить не більше 60 мільйонів.

Що відомо про ТОВ

Зазначається, що власниками ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" є Ілля Сіткар та Валентина Никитюк.

Перед цим компанією володіли Іван Бочаров і Віктор Лещинський. Останній, як відомо, власник фірми "Проексп", яка видала експертний звіт щодо нинішнього укриття.

Нагадаємо, у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій.

Тим часом у Києві планують витратити 700 тисяч на закупівлю фотозон.