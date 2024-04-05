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В Киевской области планируют потратить рекордную сумму на строительство школьного укрытия

5 апреля 2024 10:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области планируют потратить рекордную сумму на строительство школьного укрытия
Проект укрытия. Фото: Наши деньги
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" объявило тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории лицея "Лидер" в селе Крюковщина. На это планируют потратить 169 миллионов гривен.

Об этом сообщает система государственных закупок Prozorro и издание "Наши деньги".

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Что известно о тендере

По данным СМИ, проектирование укрытия было заказано у ООО "Всеукраинский центр государственно-частного партнерства" в январе этого года. Стоимость этого составила более 3,5 миллионов гривен.

Строительство укрытия на Крюковщине
Проект укрытия. Фото: Наши деньги

Согласно проекту, укрытие будет подземным, где предусмотрены помещения для посетителей учебного заведения и залы для персонала, а также различные складские, инженерные и технические помещения. Защитная постройка рассчитана на 1 043 посетителя учебного заведения.

Что интересно, техническая задача предусматривала следующее требование: "Предусмотреть восстановление сооружений спортивного назначения". Судя по сметам, проектные работы включают в себя восстановление стадионов, беговых дорожек, волейбольных полей и т.д.

Строительство укрытия на Крюковщине
Информация о тендере. Фото: скриншот

Отмечается, что это самое дорогое устройство противорадиационного укрытия в Украине. Если сравнить сделки такого типа, то строительство составляет не больше 60 миллионов.

Что известно о ООО

Отмечается, что владельцами ООО "Всеукраинский центр государственно-частного партнерства" являются Илья Ситкарь и Валентина Никитюк.

Перед этой компанией владели Иван Бочаров и Виктор Лещинский. Последний, как известно, владелец фирмы "Проэксп", выдавшей экспертный отчет по нынешнему укрытию.

Напомним, в городе Подольск Одесской области построят новое укрытие для школы . Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений.

Тем временем в Киеве планируют потратить 700 тысяч на закупку фотозон.

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