На Київщині поліція затримала водія, який в нетверезому стані пропонував хабаря

Хабар, який пропонував порушник. Фото: Патрульна поліція Київщини

На трасі Київ — Чернігів працівники поліції зупинили авто. Внаслідок огляду водія правоохоронці виявили, що чоловік перебував у нетверезому стані, а щоб уникнути покарання, він запропонував хабар поліцейським.

Про це повідомили в Патрульній поліції Київщини.

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За даними поліції, подія сталася близько 1-ї години 18 грудня на 4-му кілометрі траси Київ — Чернігів. Зазначається, що інспектори зупинили авто марки Honda Civic.

Під час огляду водія правоохоронці виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити перевірку на вміст алкогольних речовин у крові водій відмовився і запропонував грошову винагороду поліцейським.

"Патрульні попередили водія про кримінальну відповідальність за такі дії, але водій наполягав на своєму", — зазначили в поліції.

Авто, яке зупинила поліція. Фото: Патрульна поліція

Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали протокол на місці події.

"Оскільки в діях громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення, охоронці порядку викликали на місце події слідчих. Надалі слідчо-оперативна група буде встановлювати всі обставини цієї події та кваліфікувати дії водія", — додали в поліції.

Повідомлення про зупинку порушника. Фото: скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Броварах, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода 18 грудня. Водій автомобіля збив жінку, яка перетинала дорогу.

Додамо, у Львові у грудні минулого року водій маршрутки Ігор Маскаль збив дівчину на пішохідному переході. Суд ув'язнив чоловіка на сім років та позбавив водійського посвідчення на три роки.