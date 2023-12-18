На Киевщине полиция задержала водителя, который в нетрезвом состоянии предлагал взятку

Взятка, которую предлагал нарушитель. Фото: Патрульная полиция Киевщины

На трассе Киев — Чернигов сотрудники полиции остановили автомобиль. В результате осмотра водителя правоохранители обнаружили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии, а во избежание наказания он предложил взятку полицейским.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

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По данным полиции, событие произошло около 1 часа, 18 декабря, на 4 км трассы Киев — Чернигов. Отмечается, что инспекторы остановили автомобили марки "Honda Civic".

Во время осмотра водителя правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проходить проверку на содержание алкогольных веществ в крови водитель отказался и предложил денежное вознаграждение полицейским.

"Патрульные предупредили водителя об уголовной ответственности за такие действия, но водитель настаивал на своем", — указали в полиции.

Автомобиль, который остановила полиция. Фото: Патрульная полиция

Инспекторы отстранили водителя от управления транспортным средством и составили протокол на месте происшествия.

"Поскольку в действиях гражданина усматриваются признаки уголовного правонарушения, полицейские вызвали на место происшествия следователей. В дальнейшем следственно-оперативная группа будет устанавливать все обстоятельства этого события и квалифицировать действия водителя", — добавили в полиции.

Уведомление об остановке нарушителя. Фото: скриншот поста полиции

Напомним, в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, 18 декабря. Водитель автомобиля сбил женщину, пересекавшую дорогу.

Добавим, во Львове в декабре прошлого года водитель маршрутки Игорь Маскаль сбил девушку на пешеходном переходе. Суд заключил в тюрьму мужчину на семь лет и лишил водительского удостоверения на три года.