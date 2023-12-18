Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На Киевщине полиция задержала водителя, который в нетрезвом состоянии предлагал взятку arrow

На Киевщине полиция задержала водителя, который в нетрезвом состоянии предлагал взятку

18 декабря 2023 14:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Киевщине полиция задержала водителя, который в нетрезвом состоянии предлагал взятку
Взятка, которую предлагал нарушитель. Фото: Патрульная полиция Киевщины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На трассе Киев — Чернигов сотрудники полиции остановили автомобиль. В результате осмотра водителя правоохранители обнаружили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии, а во избежание наказания он предложил взятку полицейским.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

Читайте также:

Полиция остановила водителя, который был в нетрезвом состоянии и предлагал взятку

По данным полиции, событие произошло около 1 часа, 18 декабря, на 4 км трассы Киев — Чернигов. Отмечается, что инспекторы остановили автомобили марки "Honda Civic".

Во время осмотра водителя правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проходить проверку на содержание алкогольных веществ в крови водитель отказался и предложил денежное вознаграждение полицейским.

"Патрульные предупредили водителя об уголовной ответственности за такие действия, но водитель настаивал на своем", — указали в полиции.

Авто, которое остановила полиция
Автомобиль, который остановила полиция. Фото: Патрульная полиция

Инспекторы отстранили водителя от управления транспортным средством и составили протокол на месте происшествия.

"Поскольку в действиях гражданина усматриваются признаки уголовного правонарушения, полицейские вызвали на место происшествия следователей. В дальнейшем следственно-оперативная группа будет устанавливать все обстоятельства этого события и квалифицировать действия водителя", — добавили в полиции.

Уведомление об остановке нарушителя
Уведомление об остановке нарушителя. Фото: скриншот поста полиции

Напомним, в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, 18 декабря. Водитель автомобиля сбил женщину, пересекавшую дорогу.

Добавим, во Львове в декабре прошлого года водитель маршрутки Игорь Маскаль сбил девушку на пешеходном переходе. Суд заключил в тюрьму мужчину на семь лет и лишил водительского удостоверения на три года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме