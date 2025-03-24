Наслідки нічної атаки 24 березня на Київську область — що відомо

Поліція документує наслідки. Фото: Національна поліція Києва

Унаслідок нічної повітряної атаки ворога в ніч проти 24 березня на території Київської області було зафіксовано пошкодження кількох об’єктів. Також поранення отримала одна особа.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Наслідки російської атаки на Київську область 24 березня

Станом на 07:15 стало відомо, що в одному з населених пунктів Фастівського району виникла пожежа на будівельному майданчику площею 200 кв. метрів, а також у приватному житловому будинку.

Пожежа у Київській області. Фото: Національна поліція України

Завали внаслідок атаки. Фото: Національна поліція України

Хто постраждав внаслідок атаки

Вибухова хвиля пошкодила торговий центр, новобудову, ще один приватний будинок і господарську споруду. Через обстріл постраждав 37-річний чоловік — його було госпіталізовано з травмами.

Руйнування внаслідок атаки. Фото: Національна поліція України

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини, патрульні та рятувальники ДСНС. Фахівці продовжують фіксацію наслідків атаки та допомагають місцевим мешканцям.

Нагадаємо, кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської атаки у Києві, в Дніпровському районі.

Також вчора, 23 березня, російські війська атакували Запоріжжя.