Наслідки нічної атаки 24 березня на Київську область — що відомо

На Київщині пошкоджено житло та ТЦ внаслідок атаки Росії
Унаслідок нічної повітряної атаки ворога в ніч проти 24 березня на території Київської області було зафіксовано пошкодження кількох об’єктів. Також поранення отримала одна особа.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Наслідки російської атаки на Київську область 24 березня
Станом на 07:15 стало відомо, що в одному з населених пунктів Фастівського району виникла пожежа на будівельному майданчику площею 200 кв. метрів, а також у приватному житловому будинку.
Хто постраждав внаслідок атаки
Вибухова хвиля пошкодила торговий центр, новобудову, ще один приватний будинок і господарську споруду. Через обстріл постраждав 37-річний чоловік — його було госпіталізовано з травмами.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини, патрульні та рятувальники ДСНС. Фахівці продовжують фіксацію наслідків атаки та допомагають місцевим мешканцям.
Нагадаємо, кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської атаки у Києві, в Дніпровському районі.
Також вчора, 23 березня, російські війська атакували Запоріжжя.
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