Последствия ночной атаки 24 марта на Киевскую область — что известно

Полиция документирует последствия. Фото: Национальная полиция Киева

В результате ночной воздушной атаки врага в ночь на 24 марта на территории Киевской области было зафиксировано повреждение нескольких объектов. Также ранения получил один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Последствия российской атаки на Киевскую область 24 марта

По состоянию на 07:15 стало известно, что в одном из населенных пунктов Фастовского района возник пожар на строительной площадке площадью 200 квадратных метров, а также в частном жилом доме.

Пожар в Киевской области. Фото: Национальная полиция Украины

Завалы в результате атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Кто пострадал в результате атаки

Взрывная волна повредила торговый центр, новостройку, еще один частный дом и хозяйственную постройку. В результате обстрела пострадал 37-летний мужчина — он был госпитализирован с травмами.

Разрушения в результате атаки. Фото: Национальная полиция Украины

На местах событий работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины, патрульные и спасатели ГСЧС. Специалисты продолжают фиксацию последствий атаки и помогают местным жителям.

Напомним, корреспондент Новини.LIVE показал последствия российской атаки в Киеве, в Днепровском районе.

Также вчера, 23 марта, российские войска атаковали Запорожье.