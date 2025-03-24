Последствия ночной атаки 24 марта на Киевскую область — что известно

На Киевщине повреждено жилье и ТЦ в результате атаки России
В результате ночной воздушной атаки врага в ночь на 24 марта на территории Киевской области было зафиксировано повреждение нескольких объектов. Также ранения получил один человек.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Последствия российской атаки на Киевскую область 24 марта
По состоянию на 07:15 стало известно, что в одном из населенных пунктов Фастовского района возник пожар на строительной площадке площадью 200 квадратных метров, а также в частном жилом доме.
Кто пострадал в результате атаки
Взрывная волна повредила торговый центр, новостройку, еще один частный дом и хозяйственную постройку. В результате обстрела пострадал 37-летний мужчина — он был госпитализирован с травмами.
На местах событий работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины, патрульные и спасатели ГСЧС. Специалисты продолжают фиксацию последствий атаки и помогают местным жителям.
Напомним, корреспондент Новини.LIVE показал последствия российской атаки в Киеве, в Днепровском районе.
Также вчера, 23 марта, российские войска атаковали Запорожье.
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