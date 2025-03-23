Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 23 березня російські загарбники дронами атакували Київ. У столиці лунали потужні вибухи — у низці районів зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА.

В Дніпровському районі Києва побував кореспондент Новини.LIVE й показав наслідки атаки дронів на столицю 23 березня.

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Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки дронів на Київ

За даними міського голови столиці Віталія Кличка, внаслідок нічної атаки уламки ворожих дронів впали в кількох районах Києва. Є постраждалі.

Відтак, у Дніпровському районі столиці уламки збитого дрона влучили в житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Також у Дніпровському районі уламки впали на нежитлове приміщення — заклад харчування.

Зруйновані верхні поверхи та повністю вигоріла квартира, а поруч — граються діти. Саме такий вигляд нині має будинок у Дніпровському районі столиці, який був пошкоджений російським дроном 23 березня. Зазначимо, що внаслідок атаки там загинула жінка.

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE

За даними Кличка, із десяти постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки в лікарні перебуває одна людина. Загинули троє людей — батько та 5-річна донька в Голосіївському районі й 80-річна жінка — в Дніпровському районі столиці.

Зазначимо, що ми вже інформували про те, що внаслідок масованої атаки на столицю загинули люди, серед яких — дитина.

Також ми повідомляли про падіння уламків збитого ударного безпілотника у Голосіївському районі Києва.