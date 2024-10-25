На Київщині пролунали вибухи — що відомо

Військовий ППО. Фото: Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі ударні безпілотники. У регіоні працює ППО.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

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Вибухи на Київщині

Ввечері 25 жовтня у Київській області пролунали вибухи. В ОВА заявили про роботу Сил ППО по ворожих цілях, які знаходяться у повітряному просторі регіону.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Станом на 21:11 у Київській, Чернігівській та Сумській області оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських ударних безпілотників.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 63 ударних безпілотників.

Загалом над столицею Сили ППО збили близько півтора десятка дронів.