На Київщині пролунали вибухи — що відомо

На Київщині працює ППО — що відомо
У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі ударні безпілотники. У регіоні працює ППО.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
Вибухи на Київщині
Ввечері 25 жовтня у Київській області пролунали вибухи. В ОВА заявили про роботу Сил ППО по ворожих цілях, які знаходяться у повітряному просторі регіону.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.
Станом на 21:11 у Київській, Чернігівській та Сумській області оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських ударних безпілотників.
Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 63 ударних безпілотників.
Загалом над столицею Сили ППО збили близько півтора десятка дронів.
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