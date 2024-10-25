Росія вночі 25 жовтня атакувала Київ дронами — деталі від КМВА

Військовий ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 25 жовтня, вчергове здійснили атаку на Київ. Для цього ворог застосував дрони-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Атака на Київ 25 жовтня

Росіяни запустили дрони з території Курської області та Краснодарського краю, вони заходили на столицю двома хвилями.

Під час повітряних тривог сили ППО виявили та знешкодили до півтора десятка БпЛА — точну кількість встановлюють.

Водночас зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі: там загорілися дерева та трава на відкритій території, пожежу ліквідували.

Наразі інформації стосовно постраждалих не надходило.

Скриншот допису КМВА

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, вночі на підступах до столиці та в області сили ППО працювали по ворожих цілях.

Також ми писали, що у Дарницькому районі уламки ворожих БпЛА спричинили пожежу.