В Киевской области раздались взрывы — что известно

Военный ПВО. Фото: Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе работает ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

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Взрывы в Киевской области

Вечером 25 октября в Киевской области прогремели взрывы. В ОВА заявили о работе Сил ПВО по вражеским целям, находящимся в воздушном пространстве региона.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

По состоянию на 21:11 в Киевской, Черниговской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения российских ударных беспилотников.

Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину, применив 63 ударных беспилотников.

Всего над столицей Силы ПВО сбили около полутора десятков дронов.