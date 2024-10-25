В Киевской области раздались взрывы — что известно

В Киевской области работает ПВО — что известно
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе работает ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.
Взрывы в Киевской области
Вечером 25 октября в Киевской области прогремели взрывы. В ОВА заявили о работе Сил ПВО по вражеским целям, находящимся в воздушном пространстве региона.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
По состоянию на 21:11 в Киевской, Черниговской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения российских ударных беспилотников.
Напомним, в ночь на 25 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину, применив 63 ударных беспилотников.
Всего над столицей Силы ПВО сбили около полутора десятков дронов.
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