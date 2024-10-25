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В Киевской области работает ПВО — что известно

25 октября 2024 21:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Киевской области раздались взрывы — что известно
Военный ПВО. Фото: Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе работает ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

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Вечером 25 октября в Киевской области прогремели взрывы. В ОВА заявили о работе Сил ПВО по вражеским целям, находящимся в воздушном пространстве региона.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

взрывы в Киевской области
Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

По состоянию на 21:11 в Киевской, Черниговской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения российских ударных беспилотников.

тревога
Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину, применив 63 ударных беспилотников.

Всего над столицей Силы ПВО сбили около полутора десятков дронов.

Киевская область взрыв ПВО беспилотники дроны атака

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