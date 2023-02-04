У Київській області хуліган напав на продавчиню — жінка швидко знешкодила нападника

Продавчиня та нападник

Відчайдушна продавчиня з Обухова, що на Київщині, сама зупинила хулігана. Чоловік вдерся в магазин і накинувся на неї з палицею.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Як продавчиня знешкодила нападника

За інформацією Нєбитова, у магазин до продавчині вдерся чоловік та накинувся на неї з палицею.

"Хоробра жінка ні на мить не злякалась нападника, який раптово вдерся в її магазин і кинувся на неї із палицею. За мить забрала дерев’яшку і стусаном вигнала із крамниці. А якісь ідіоти окупанти думають, що можуть захопити цей народ. Наші люди — незламні", — розповів Нєбитов.

Він додав, що поліцейські вже відшукали нападника і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, нещодавно у Парижі чоловік з ножем накинувся на перехожих на вокзалі. Поранення отримали шестеро людей, зокрема офіцер поліції.

Окрім того, 7 січня у Косово трапилася стрілянина. Невідомий з автомобіля, що рухався, відкрив вогонь та обстріляв перехожих. Поранення отримали два серби, яким 21 та 11 років. Причина нападу на молодих людей — невідома.

Також у грудні, в німецькому місті Дрезден озброєний чоловік увірвався в торговий центр та взяв заручників. Відомо, що зловмисник, ймовірно, вбив 62-річну жінку, яка є його матір'ю.