В Киевской области хулиган напал на продавщицу — женщина быстро обезвредила нападающего

Продавец и нападающий

Отчаянная продавщица из Обухова Киевской области сама остановила хулигана. Мужчина ворвался в магазин и набросился на нее с палкой.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Как продавщица обезвредила нападающего

По информации Небитова, в магазин к продавщице ворвался мужчина и набросился на нее с палкой.

"Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападающего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. Через мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала из магазина. А какие-то идиоты оккупанты думают, что могут захватить этот народ. Наши люди — несокрушимые", — рассказал Небитов.

Он добавил, что полицейские уже нашли нападающего и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, недавно в Париже мужчина с ножом набросился на прохожих на вокзале. Ранения получили шесть человек, в том числе офицер полиции.

Кроме того, 7 января в Косово произошла стрельба. Неизвестный из двигавшегося автомобиля открыл огонь и обстрелял прохожих. Ранения получили два серба, которым 21 и 11 лет. Причина нападения на молодых людей неизвестна.

Также в декабре, в немецком городе Дрезден, вооруженный мужчина ворвался в торговый центр и взял заложников. Известно, что злоумышленник, вероятно, убил 62-летнюю женщину, которая являлась его матерью.