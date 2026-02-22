Що відомо про нічні вибухи на Київщині 22 лютого 2026 року

Термінова новина

Вибухи пролунали на Київщині зараз, уночі в неділю, 22 лютого. У регіоні триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про вибухи на Київщині вночі 22 лютого

Станом на 04:07, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, групи БпЛА з Черкащини летіли на Київщину.

О 04:13 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.

Новина доповнюється