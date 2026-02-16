Повітряна тривога у Києві 16 лютого через балістику

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряні тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 16 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві 16 лютого

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 03:20.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили загрозу балістики, після чого зафіксували швидкісну ціль в напрямку Київської області.

Пізніше моніторингові канали припускали, що РФ, ймовірно, запускає ракети "Циркон".

Де оголосили тривогу

Станом на 03:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 12 лютого у Києві теж оголошували тривогу через загрозу обстрілу балістикою.

Також ми писали, що ввечері 8 лютого у столиці було чути звуки вибухів. Росіяни тоді запустили балістичні ракети.