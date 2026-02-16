Повітряна тривога у Києві 16 лютого через балістику

У Києві оголосили повітряну тривогу
Повітряні тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 16 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві 16 лютого
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 03:20.
Паралельно у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили загрозу балістики, після чого зафіксували швидкісну ціль в напрямку Київської області.
Пізніше моніторингові канали припускали, що РФ, ймовірно, запускає ракети "Циркон".
Де оголосили тривогу
Станом на 03:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 12 лютого у Києві теж оголошували тривогу через загрозу обстрілу балістикою.
Також ми писали, що ввечері 8 лютого у столиці було чути звуки вибухів. Росіяни тоді запустили балістичні ракети.
