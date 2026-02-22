Что известно о ночных взрывах на Киевщине 22 февраля 2026 года

Срочная новость

Взрывы прогремели на Киевщине сейчас, ночью в воскресенье, 22 февраля. В регионе продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Реклама

Читайте также:

Что известно о взрывах в Киевской области ночью 22 февраля

По состоянию на 04:07, по информации Воздушных Сил ВС Украины, группы БпЛА из Черкасской области летели в Киевскую область.

В 04:13 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

Новость дополняется