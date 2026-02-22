Что известно о ночных взрывах на Киевщине 22 февраля 2026 года

На Киевщине прогремели взрывы — в ОВА назвали причину
Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 04:15
Срочная новость
Взрывы прогремели на Киевщине сейчас, ночью в воскресенье, 22 февраля. В регионе продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе ударных беспилотников.
Реклама
Читайте также:
Что известно о взрывах в Киевской области ночью 22 февраля
По состоянию на 04:07, по информации Воздушных Сил ВС Украины, группы БпЛА из Черкасской области летели в Киевскую область.
В 04:13 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!
Реклама