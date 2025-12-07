Відео
Головна Київ На Київщині пройшов благодійний забіг на підтримку бійця KRAKEN

На Київщині пройшов благодійний забіг на підтримку бійця KRAKEN

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 13:50
Благодійний забіг Spartan Winter 2025 пройшов на Київщині
Учасники забігу Spartan Winter 2025. Фото: facebook.com/spartanraceua

На Київщині 6 грудня пройшов благодійний забіг Spartan Winter 2025. Метою заходу було зібрати 500 тис. гривень на протез для ветерана підрозділу KRAKEN ГУР МО України Євгенія Шумила.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відбувся забіг Spartan Winter 2025

Цього року забіг пройшов під гаслом "Біжу за…". На спеціальній пам'ятній дошці кожен учасник міг залишити ім'я людини, на честь або в пам'ять про яку він долає дистанцію.

Участь в заході взяли ветерани підрозділу KRAKEN та учасники попередніх забігів Артем Малиш, Ігор Заблуда, Тарас Проць та Сергій Шикун. Вони висловили вдячність українцям за небайдужість та активну участь у зборах на протезування й реабілітацію військових.

Spartan Winter 2025 пропонував учасникам одразу декілька форматів залежно від рівня підготовки:

  • SPRINT — дистанція 5 км з 20 перешкодами;
  • PARA RACE — формат для спортсменів з ампутаціями та порушеннями опорно-рухового апарату;
  • TRAIL 10K — 10 км зимових стежок без перешкод;
  • 4 HURRICANE HEAT 4 HR — чотиригодинний командний екстремальний челендж для тих, хто хоче випробувати власну витривалість.

Цього року у події взяли участь понад 1000 учасників — як із різних областей України, так і з-за кордону.

Нагадаємо, у Києві відбувся благодійний ярмарок Charity Fair 2025, на якому дипломати зібрали кошти для постраждалих від війни.

А також на Прикарпатті створили картину з портретами полеглих воїнів для благодійного аукціону на підтримку ЗСУ.

