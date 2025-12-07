Благодійний забіг Spartan Winter 2025 пройшов на Київщині

Учасники забігу Spartan Winter 2025. Фото: facebook.com/spartanraceua

На Київщині 6 грудня пройшов благодійний забіг Spartan Winter 2025. Метою заходу було зібрати 500 тис. гривень на протез для ветерана підрозділу KRAKEN ГУР МО України Євгенія Шумила.

Відбувся забіг Spartan Winter 2025

Цього року забіг пройшов під гаслом "Біжу за…". На спеціальній пам'ятній дошці кожен учасник міг залишити ім'я людини, на честь або в пам'ять про яку він долає дистанцію.

Участь в заході взяли ветерани підрозділу KRAKEN та учасники попередніх забігів Артем Малиш, Ігор Заблуда, Тарас Проць та Сергій Шикун. Вони висловили вдячність українцям за небайдужість та активну участь у зборах на протезування й реабілітацію військових.

Spartan Winter 2025 пропонував учасникам одразу декілька форматів залежно від рівня підготовки:

SPRINT — дистанція 5 км з 20 перешкодами;

PARA RACE — формат для спортсменів з ампутаціями та порушеннями опорно-рухового апарату;

TRAIL 10K — 10 км зимових стежок без перешкод;

4 HURRICANE HEAT 4 HR — чотиригодинний командний екстремальний челендж для тих, хто хоче випробувати власну витривалість.

Цього року у події взяли участь понад 1000 учасників — як із різних областей України, так і з-за кордону.

