Благотворительный забег Spartan Winter 2025 прошел на Киевщине

На Киевщине прошел забег в поддержку бойца KRAKEN
На Киевщине 6 декабря прошел благотворительный забег Spartan Winter 2025. Целью мероприятия было собрать 500 тыс. гривен на протез для ветерана подразделения KRAKEN ГУР МО Украины Евгения Шумило.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Состоялся забег Spartan Winter 2025
В этом году забег прошел под лозунгом "Бегу за...". На специальной памятной доске каждый участник мог оставить имя человека, в честь или в память о котором он преодолевает дистанцию.
Участие в мероприятии приняли ветераны подразделения KRAKEN и участники предыдущих забегов Артем Малыш, Игорь Заблуда, Тарас Проць и Сергей Шикун. Они выразили благодарность украинцам за неравнодушие и активное участие в сборах на протезирование и реабилитацию военных.
Spartan Winter 2025 предлагал участникам сразу несколько форматов в зависимости от уровня подготовки:
- SPRINT — дистанция 5 км с 20 препятствиями;
- PARA RACE — формат для спортсменов с ампутациями и нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- TRAIL 10K — 10 км зимних троп без препятствий;
- 4 HURRICANE HEAT 4 HR — четырехчасовой командный экстремальный челлендж для тех, кто хочет испытать собственную выносливость.
В этом году в событии приняли участие более 1000 участников — как из разных областей Украины, так и из-за рубежа.
