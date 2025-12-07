Видео
На Киевщине прошел забег в поддержку бойца KRAKEN

На Киевщине прошел забег в поддержку бойца KRAKEN

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 13:50
Благотворительный забег Spartan Winter 2025 прошел на Киевщине
Участники забега Spartan Winter 2025. Фото: facebook.com/spartanraceua

На Киевщине 6 декабря прошел благотворительный забег Spartan Winter 2025. Целью мероприятия было собрать 500 тыс. гривен на протез для ветерана подразделения KRAKEN ГУР МО Украины Евгения Шумило.

Об этом сообщает РБК-Украина.



Состоялся забег Spartan Winter 2025

В этом году забег прошел под лозунгом "Бегу за...". На специальной памятной доске каждый участник мог оставить имя человека, в честь или в память о котором он преодолевает дистанцию.

Участие в мероприятии приняли ветераны подразделения KRAKEN и участники предыдущих забегов Артем Малыш, Игорь Заблуда, Тарас Проць и Сергей Шикун. Они выразили благодарность украинцам за неравнодушие и активное участие в сборах на протезирование и реабилитацию военных.

Spartan Winter 2025 предлагал участникам сразу несколько форматов в зависимости от уровня подготовки:

  • SPRINT — дистанция 5 км с 20 препятствиями;
  • PARA RACE — формат для спортсменов с ампутациями и нарушениями опорно-двигательного аппарата;
  • TRAIL 10K — 10 км зимних троп без препятствий;
  • 4 HURRICANE HEAT 4 HR — четырехчасовой командный экстремальный челлендж для тех, кто хочет испытать собственную выносливость.

В этом году в событии приняли участие более 1000 участников — как из разных областей Украины, так и из-за рубежа.

Напомним, в Киеве состоялась благотворительная ярмарка Charity Fair 2025, на которой дипломаты собрали средства для пострадавших от войны.

А также на Прикарпатье создали картину с портретами павших воинов для благотворительного аукциона в поддержку ВСУ.

спорт благотворительность Киевская область ГУР протезирование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
