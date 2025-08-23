Вибухи на Київщині ввечері 23 серпня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи в Київській області пролунали ввечері, 23 серпня. Наразі повітряну тривогу оголошено лише в Броварському районі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Вибухи на Київщині 23 серпня

За попередньою інформацією, в області працюють сили протиповітряної оборони.

"Чутно роботу ППО", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи на Київщині. Фото: скриншот

У Київській ОВА зазначили, що повітряна тривога оголошена лише в Броварському районі.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

А у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російський безпілотник, який рухається з Чернігівської області у напрямку Броварського району Київщини.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 18:30. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві лунали потужні вибухи. Влада міста повідомляла про роботу ППО.

А протягом доби російські окупанти масовано атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.