Вибухи на Київщині ввечері 23 серпня — яка загроза

На Київщині пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи в Київській області пролунали ввечері, 23 серпня. Наразі повітряну тривогу оголошено лише в Броварському районі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи на Київщині 23 серпня
За попередньою інформацією, в області працюють сили протиповітряної оборони.
"Чутно роботу ППО", — йдеться у повідомленні.
У Київській ОВА зазначили, що повітряна тривога оголошена лише в Броварському районі.
А у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російський безпілотник, який рухається з Чернігівської області у напрямку Броварського району Київщини.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві лунали потужні вибухи. Влада міста повідомляла про роботу ППО.
А протягом доби російські окупанти масовано атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
