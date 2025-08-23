Взрывы на Киевщине вечером 23 августа — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Киевской области прогремели вечером, 23 августа. Сейчас воздушная тревога объявлена только в Броварском районе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

Взрывы на Киевщине 23 августа

По предварительной информации, в области работают силы противовоздушной обороны.

"Слышно работу ПВО", — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Киевской области. Фото: скриншот

В Киевской ОВА отметили, что воздушная тревога объявлена только в Броварском районе.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

А в Воздушных силах ВСУ сообщали о российском беспилотнике, который движется из Черниговской области в направлении Броварского района Киевской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:30. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня утром в Киеве раздавались мощные взрывы. Власти города сообщали о работе ПВО.

А в течение суток российские оккупанты массированно атаковали Донецкую область. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.