На Киевщине прогремели мощные взрывы — что известно

На Киевщине прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 18:30
Взрывы на Киевщине вечером 23 августа — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Киевской области прогремели вечером, 23 августа. Сейчас воздушная тревога объявлена только в Броварском районе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы на Киевщине 23 августа

По предварительной информации, в области работают силы противовоздушной обороны.

"Слышно работу ПВО", — говорится в сообщении.

null
Пост о взрывах в Киевской области. Фото: скриншот

В Киевской ОВА отметили, что воздушная тревога объявлена только в Броварском районе.

null
Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

А в Воздушных силах ВСУ сообщали о российском беспилотнике, который движется из Черниговской области в направлении Броварского района Киевской области.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 23 серпня
Карта воздушных тревог по состоянию на 18:30. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня утром в Киеве раздавались мощные взрывы. Власти города сообщали о работе ПВО.

А в течение суток российские оккупанты массированно атаковали Донецкую область. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
