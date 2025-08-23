Взрывы на Киевщине вечером 23 августа — какая угроза

На Киевщине прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области прогремели вечером, 23 августа. Сейчас воздушная тревога объявлена только в Броварском районе.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы на Киевщине 23 августа
По предварительной информации, в области работают силы противовоздушной обороны.
"Слышно работу ПВО", — говорится в сообщении.
В Киевской ОВА отметили, что воздушная тревога объявлена только в Броварском районе.
А в Воздушных силах ВСУ сообщали о российском беспилотнике, который движется из Черниговской области в направлении Броварского района Киевской области.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, сегодня утром в Киеве раздавались мощные взрывы. Власти города сообщали о работе ПВО.
А в течение суток российские оккупанты массированно атаковали Донецкую область. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.
