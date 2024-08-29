Вибухи на Київщині 29 серпня — у небі ворожі дрони

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи на Київщині пролунали зранку 29 серпня. Росіяни випустили на регіон ударні дрони типу "Shahed".

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили.

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Вибухи на Київщині 29 серпня

Попри те, що вночі у Києві та області понад п'ять годин тривала повітряна тривога і окупанти запускали по регіону ударні дрони, сьогодні вранці ситуація повторилася.

За даними місцевих пабліків та моніторингових каналів на Київщині чули кілька вибухів. Водночас Повітряні сили попереджали, що в районі Києва ворожий БпЛА. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі невідомо, чи звуки вибухи — це робота ППО чи влучання ворога.

Повітряну тривогу наразі оголошено у низці областей України.

Повітряна тривога в Україні 29 серпня. Фото: alerts.in.ua

Для деяких з них існує загроза ракетних та дронових ударів.