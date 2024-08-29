Вибухи на Київщині 29 серпня — у небі ворожі дрони

На Київщині пролунали вибухи
Вибухи на Київщині пролунали зранку 29 серпня. Росіяни випустили на регіон ударні дрони типу "Shahed".
Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили.
Вибухи на Київщині 29 серпня
Попри те, що вночі у Києві та області понад п'ять годин тривала повітряна тривога і окупанти запускали по регіону ударні дрони, сьогодні вранці ситуація повторилася.
За даними місцевих пабліків та моніторингових каналів на Київщині чули кілька вибухів. Водночас Повітряні сили попереджали, що в районі Києва ворожий БпЛА. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.
Наразі невідомо, чи звуки вибухи — це робота ППО чи влучання ворога.
Повітряну тривогу наразі оголошено у низці областей України.
Для деяких з них існує загроза ракетних та дронових ударів.
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