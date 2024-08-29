Взрывы в Киевской области 29 августа — в небе вражеские дроны

В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы в Киевской области прозвучали утром 29 августа. Россияне выпустили на регион ударные дроны типа Shahed.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы.
Взрывы в Киевской области 29 августа
Обновлено 08:35. Мониторинговые каналы сообщили, что на Киевщине работает ПВО.
Несмотря на то, что ночью в Киеве и области более пяти часов продолжалась воздушная тревога и оккупанты запускали по региону ударные дроны, сегодня утром ситуация повторилась.
По данным местных пабликов и мониторинговых каналов, в Киевской области слышали несколько взрывов. В то же время, Воздушные силы предупреждали, что в районе Киева вражеский БпЛА. Местных жителей призывали находиться в укрытиях.
Пока неизвестно, звуки ли взрывы — это работа ПВО или попадания врага.
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.
Для некоторых из них есть угроза ракетных и дроновых ударов.
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